اندلاع حريق ضخم بجبال القدس

2021-08-15 / 6:36 مساءً
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هبة بريس- وكالات

اندلع حريق ضخم، الأحد، بعدة مناطق من جبال القدس، أجبر السلطات الإسرائيلية على إخلاء 6 بلدات، بحسب إعلام عبري.

ونقلت قناة “كان” الرسمية عنّ قائد لواء القدس للإطفاء والإنقاذ الحكومي (لم تسمه)، قوله إنّ “سبب الحريق هو حرارة الطقس العالية، وقد يكون دور للإنسان فيها، سواء عن قصد أو بسبب الإهمال”.

ونوهت القناة إلى أنّ “12 طائرة تعمل في منطقة الحريق، ويتواجد عدد كبير من رجال الإطفاء في المكان”.

وأوضحت أنه “تمّ إغلاق عدد من الشوارع قرب المناطق التي اندلع فيها الحريق”.

وهذا الحريق الثاني في جبال القدس، منذ مطلع شهر أغسطس/ آب الجاري، حيث اندلعت النيران في أكثر من 300 فدان من الغابات.

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