قُتل وأُحرق.. العسكر يتهم قاتل جمال بن اسماعيل بمحاولة الفرار الى المغرب

2021-08-15 / 6:23 مساءً
0
هبة بريس- الرباط

يبدو أن مايصطلح عليه بالمؤسسة الأمنية بالجزائر التي عجزت عن حماية مواطن كان رهن الاعتقال لديها، بعد ان انتزعه منها مواطنون غاضبون – هذا إن لم يكن بايعاز من طرف العسكر -، وحرقه أمام الملأ في مشهد تقشعر له الابدان حرّك مشاعر العالم لوحشيته، (يبدو) أن هذه المؤسسة تحاول ماأمكن أن تغير البوصلة تجاه المغرب( العقدة التاريخية) كالعادة.

مناسبة الكلام ماأفصح عنه مدير مايسمى المديرية العام للامن الوطني بالجزائر، كون أحد المشتبه فيهم في حرق وقتل جمال بن اسماعيل بمنطقة القبائل المطالبة بالاستقلال عن العسكر، كان ينوي الفرار الى المغرب وهي محاولة يائسة من مسؤول أمني أدرك اخفاق جهازه الذي لم يتمكن من حماية مواطن يخضه للحراسة النظرية كما تنص على ذلك المواثيق الدولية، فاطلق العنان لمخيلته التي أصابها الخرف على غرار “الكابرانات”.

جدير بالذكر أن الجزائر عجزت عن السيطرة على الحرائق التي اندلعت بمنطقة تيزي وزو (القبائل) الى ان تدخلت طائرات تم استئجارها من طرف دول اوربية بعد رفض الجنرالات لمساعدة المغرب بارسال طائرات “كنادير” المتخصصة في اطفاء الحرائق، لتهتز الجزائر بعدها على وقع جريمة انسانية بشعة راح ضحيتها الشاب جمال بن اسماعيل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر تمدد الحجر الصحي أسبوعين وتستثني المناطق المتضررة بالحرائق

الجزائر تمدد الحجر الصحي أسبوعين وتستثني المناطق المتضررة بالحرائق

2021-08-14 / 5:31 مساءً
Photo of علي بلحاج: النظام العسكري رفض مساعدة المغرب مقابل استجداء الغرب

علي بلحاج: النظام العسكري رفض مساعدة المغرب مقابل استجداء…

2021-08-13 / 4:50 مساءً
Photo of ترامب يحمل بايدن مسؤولية تقدم “طالبان” في أفغانستان

ترامب يحمل بايدن مسؤولية تقدم “طالبان” في أفغانستان

2021-08-12 / 9:17 مساءً
Photo of شباط يهاجم حكومة “البيجيدي” ويصرح: “الإسلام دين الجميع وليس من حق أحد استغلاله”

شباط يهاجم حكومة “البيجيدي” ويصرح: “الإسلام دين الجميع وليس…

2021-08-11 / 4:38 مساءً
Photo of وجدة .. أفتاتي ينسحب من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة

وجدة .. أفتاتي ينسحب من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة

2021-08-10 / 3:58 مساءً
Photo of اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار بالأردن

اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار بالأردن

2021-08-08 / 7:42 مساءً
Photo of منظمة الصحة: الوفيات المرتبطة بكورونا في إفريقيا تصل إلى ذروة قياسية

منظمة الصحة: الوفيات المرتبطة بكورونا في إفريقيا تصل إلى…

2021-08-05 / 10:13 مساءً
Photo of مديرية الصحة بمراكش تكشف حقيقة وفاة 5 مرضى “كورونا” بسبب انقطاع الأوكسجين

مديرية الصحة بمراكش تكشف حقيقة وفاة 5 مرضى “كورونا”…

2021-08-05 / 7:37 مساءً
Photo of فايزر وبيونتيك تكشفان عن اتفاقية لتزويد المغرب بكميات من لقاح كورونا

فايزر وبيونتيك تكشفان عن اتفاقية لتزويد المغرب بكميات من…

2021-08-05 / 1:16 مساءً
Photo of بوطازوت تنفي معرفتها بفاتي جمالي.. و الأخيرة تعلق

بوطازوت تنفي معرفتها بفاتي جمالي.. و الأخيرة تعلق

2021-08-04 / 4:10 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق