تسجيل 7380 إصابة و84 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

هبة بريس ـ الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 7380 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلةاليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 759.456 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 84 وفاة ليصل العدد إلى 11.017، بينما تم التأكد من 9272 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 667.230.

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