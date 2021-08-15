أمن الدار البيضاء يوقف سيدة بحوزتها مئات المفرقعات والشهب النارية

هبةبريس ـ البيضاء

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة، سيدة تبلغ من العمر 46 سنة، يتشبه في تورطها في حيازة وترويج المفرقعات والشهب النارية :

وتمكنت عناصر الأمن من ضبط المشتبه فيها متلبسة بحيازة شحنة من المفرقعات، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزلها عن حجز 1875 وحدة من هذه المفرقعات والشهب النارية.

‎وقد تم إيداع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. :

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