أمن الدار البيضاء يوقف سيدة بحوزتها مئات المفرقعات والشهب النارية
هبةبريس ـ البيضاء
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة، سيدة تبلغ من العمر 46 سنة، يتشبه في تورطها في حيازة وترويج المفرقعات والشهب النارية :
وتمكنت عناصر الأمن من ضبط المشتبه فيها متلبسة بحيازة شحنة من المفرقعات، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزلها عن حجز 1875 وحدة من هذه المفرقعات والشهب النارية.
وقد تم إيداع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. :
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لم يبقى من الاسلام في الدول العربية الا الاذان فقط، جراءم،تلو،الجرائم النشرميل، السرقة،القتل الميسر،العري التبرج، الزنا كل الاقوام،التي عذبها،الله سابقا أمثالهم موجودون الان،وبكثرة، في بلداننا،العربية،ولامن يغير،المنكر،لا حكام ولاعلماء،ولا حتى،المواطنين، بقلوبهم، اللهم ردنا،إليك ردا،جميلا، واهد المسلمين،الى،صراطك،المستقيم،فإنهم ضلوا واضلوا ولا،حول ولا قوة،الا بالله العلي العضيم،