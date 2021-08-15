الناظور : عدد ضحايا الخمور المغشوشة يقفز لـ 10 اشخاص والإعتقالات متواصلة

هبة بريس ـ الرباط

علم من مصادر جيدة الاطلاع ان شخصا في الاربعينات من عمره يقيم بحي الزاوية بازغنغان قد توفي امس السبت متأثرا بشربه الخمور المغشوشة، ليصبح عاشر شخص يلقى حتفه بسبب تناوله نفس المادة الكحولية المغشوشة، في حين تم نقل أخر بين الحياة والموت، لقسم الانعاش بمستشفى الحسني بالناظور.

وقالت ذات المصادر أن الضحايا الجدد هم مواطن من جماعة ازغنغان و اخر تاجر بسيط يبيع سلعه على دابة ببني سيدال الجبل، تناولو نفس المادة الكحولية المغشوشة التي أودت بعشرة أشخاص لحدود اليوم.

وفي نفس الاطار أوقفت سلطات الأمن بالناظور، تسعة أشخاص يشتبه في بيعهم لمواد مسمومة وتسويقها للزبائن على أنها خمور أدت إلى وفاة ما لا يقل عن عشرة أشخاص بعدد من جماعات الإقليم، حيث تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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