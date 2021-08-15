أول مولود إسرائيلي بالإمارات”.. زوجة القنصل تضع طفلتها في دبي

هبة بريس ـ وكالات

ذكر حساب إسرائيل في الخليج بتويتر التابع لوزارة الخارجية أن مدينة دبي شهدت أول مولود إسرائيلي على أرض الإمارات العربية المتحدة.

وأشار الحساب في تغريدة إلى “لحظات تاريخية” تمثلت في ولادة زوجة القنصل الإسرائيلي بالإمارة لطفلة.

وكتب الحساب: “لحظات تاريخية: ولدت زوجة القنصل الإسرائيلي في دبي إيلان سازتولمان بطفلة وهي أول مولود إسرائيلي يولد على أرض الإمارات العربية المتحدة”.

يأتي ذلك في ضوء العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل ضمن معاهدة إبراهيم التي وقعت العام الماضي برعاية الولايات المتحدة وشملت دول عربية أخرى طبعت العلاقات مع إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، زار الإمارات أواخر يونيو الماضي، لافتتاح سفارة إسرائيل لدى أبوظبي وقنصلية البلاد في دبي.

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