وسائل إعلام: الرئيس الأفغاني غني وافق على الاستقالة وغادر البلاد

2021-08-15 / 2:47 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن الرئيس أشرف غني غادر البلاد، فيما باتت قوات حركة “طالبان” على مشارف العاصمة كابل.

وذكرت قناة “طلوع نيوز” الأفغانية أن مصادر مطلعة أكدت صحة الأنباء عن مغادرة غني بلده.

في غضون ذلك، أشارت وسائل إعلام في طاجيكستان إلى أن غني يتوجه إلى هذا البلد.

من جانبها، نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر في القصر الرئاسي تأكيده أن غني وافق على الاستقالة قائلا إنه لا يمكن السماح بتفادي اندلاع الأعمال القتالية في كابل.

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تعليق واحد

  1. لماذا أمريكا اجلت قواتها من أفغانستان مؤخرا؟ من سلم طالبان أسلحة أمريكية متطورة؟ لماذا القوات الافغانية لاتحارب طالبان وتتركهم يتقدمون العاصمة؟الكل يعلم أن طالبان والقاعدة و الدواعش صناعة ماسونية صهيونية أمريكية,هل توظفهم أمريكا لضرب الصين وخلق الفوضى الخلاقة هناك ؟أمريكا استعملتهم سابقا في حرب ضد السوفيات و الان جاء الدور على الصين؟؟ العالم تغيرت معالمه لفترة مابعد كورونا .وسوف نصادف مفاجئات غريبة..الخ

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