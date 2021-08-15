منشور حكومي يحث الوزراء على توفير الدعم للولاة والعمال لإنجاح الانتخابات

هبة بريس ـ الرباط

أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشورا يحث من خلاله الإدارات العمومية على المساهمة في عملية التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وجاء في المنشور ، أن الانتخابات المقبلة تشكل محطة عامة في المسار الديمقراطي للمغرب، وبالتالي لابد من كسب رهانها، وهو ما يقتضي التدبير الجيد والتنظيم المحكم لتأمين إجرائها في أحسن الظروف.

وأضاف أن العدد الكبير للهيئات المشرفة على عملية الاقتراع والعمليات الأخرى المتصلة به، من مكاتب للتصويت ومكاتب مركزية، والتي يفوق عددها 45 ألف مكتب، يتطلب تعبئة كل الإمكانات المادية المتوفرة على الصعيد الوطني لدى كافة الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة.

تبعا لذلك، طلب رئيس الحكومة من وزراء حكومته، حث مجموع المصالح التابعة لهم، من أجل إمداد الولاة والعمال في الوقت المناسب بما يحتاجونه من وسائل مادية ومعدات، في إطار الصلاحيات المخولة لهم، وذلك في أفق الإسهام الجماعي في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية سالفة الذكر.

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