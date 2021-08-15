تحسن قيمة الدرهم بـ 0,46 في المائة مقابل الأورو

هبة بريس ـ وكالات

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,46 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0,76 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و11 غشت 2021.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار إلى أنه في 6 غشت الجاري، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب 300,6 مليار درهم، مسجلة انخفاضا من أسبوع إلى آخر نسبته 0,1 في المائة وارتفاعا بنسبة 3,4 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 97,3 مليار درهم، منها 40 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و 29,8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 27,5 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر نفسه أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 2,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بينما استقر المعدل البنكي في 1,50 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 36,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 11 غشت (تاريخ الاستحقاق 12 غشت).

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” سجل ارتفاعا بـ1,1 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 11,3 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعزى، بالأساس، إلى ارتفاع المؤشرات القطاعية ل”الصناعات الدوائية” بنسبة 16 في المائة، و”البناء ومواد البناء” ب1,4 في المائة، و”الأبناك” بـ 1,2 في المائة.

وفي المقابل، سجلت المؤشرات المرتبطة بقطاعات “العقار” و”الكيمياء” انخفاضا بلغ، على التوالي، 3,2 في المائة و 2,2 في المائة.

وخلصت مذكرة (بنك المغرب) إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 402,4 مليون درهم مقابل 421,2 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه. وفي السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 96,8 مليون درهم مقابل 89,5 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

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