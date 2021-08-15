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جمعيات حقوقية إسبانية تدين عمليات ترحيل أطفال إلى المغرب

2021-08-15 / 11:53 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

نددت جماعات حقوق الإنسان، السبت، بطرد إسبانيا لأطفال غير مصحوبين بذويهم إلى المغرب، ووصفت عمليات الترحيل بأنها غير قانونية وحثت على الوقف الفوري لهذه العملية.

وقال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية أنخيل غونزالو إن عمليات ترحيل القاصرين بدأت أمس الجمعة، واستمرت اليوم السبت. وقالت محطة الإذاعة الإسبانية كادينا سير إن 15 طفلا رحلوا حتى الآن من جيب سبتة بشمال أفريقيا.

وقال غونزالو: “نكتب إلى وزارة الداخلية نطالبها بوقف عمليات الطرد هذه على الفور، ونطالب بالشفافية بشأن أفعالهم”، مضيفًا أن المنظمة تتحدث مع المدعين العامين لأن “عمليات الطرد هذه تنتهك القانون الدولي”.

في الوقت نفسه، حثت منظمة أنقذوا الأطفال السلطات الإسبانية على تقييم احتياجات كل طفل وعدم ترحيلهم بشكل جماعي.

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‫5 تعليقات

  2. نرى ان إسبانيا طلبت وجمعت الاتحاد الأوروبي لادانة المغرب بفعل تدفق القاصرين وبعد الأزمة تدخل الملك صاحب الجلالة نصره الله مكالبا الدول الأوروبية بتسهيل إجراءات إرجاع القاصرين المغاربة لوطنهم الأم من كل الدول العالم فحفظ الله ملكنا الحنون

  3. ما ان شرعت إسبانيا في تنفيذ ذالك حتى ظهرت منظمة تحاول سرقة المغاربة القاصرين والتكافل بهم وتربيتهم ألم يقولوا أنهم عالة عليهم ويمارسون جميع أنواع السرقات والتسكع في الشوارع؟؟

  5. نحن لا نتفق مع هذآ القرار لان المغرب لايشهد الحروب الأهلية او المجاعة مثل ما يحصل في بعض الدول حتى يفروا هؤلاء الأطفال الى الخارج .هذا ما فعله جلالة الملك نصره الله وحفظه من إرجاع القاصرين الى بيوتهم ودويهم قرار صائب

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