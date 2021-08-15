جمعيات حقوقية إسبانية تدين عمليات ترحيل أطفال إلى المغرب

هبة بريس ـ الرباط

نددت جماعات حقوق الإنسان، السبت، بطرد إسبانيا لأطفال غير مصحوبين بذويهم إلى المغرب، ووصفت عمليات الترحيل بأنها غير قانونية وحثت على الوقف الفوري لهذه العملية.

وقال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية أنخيل غونزالو إن عمليات ترحيل القاصرين بدأت أمس الجمعة، واستمرت اليوم السبت. وقالت محطة الإذاعة الإسبانية كادينا سير إن 15 طفلا رحلوا حتى الآن من جيب سبتة بشمال أفريقيا.

وقال غونزالو: “نكتب إلى وزارة الداخلية نطالبها بوقف عمليات الطرد هذه على الفور، ونطالب بالشفافية بشأن أفعالهم”، مضيفًا أن المنظمة تتحدث مع المدعين العامين لأن “عمليات الطرد هذه تنتهك القانون الدولي”.

في الوقت نفسه، حثت منظمة أنقذوا الأطفال السلطات الإسبانية على تقييم احتياجات كل طفل وعدم ترحيلهم بشكل جماعي.

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