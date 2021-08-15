ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في هايتي إلى 304 قتلى

2021-08-15 / 10:35 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب هايتي صباح أمس، السبت، إلى 304 قتلى على الأقلّ، حسب ما أعلنت الحماية المدنية، فيما أشارت حصيلة سابقة إلى وجود 227 قتيلاً.

وقال المسئول عن الحماية المدنية جيري شاندلر في مؤتمر صحفي “أحصينا مقتل 160 شخصا في الجنوب، و42 في منطقة نِيب، و100 في منطقة غراند آنس، وشخصين في الشمال الغربي”.

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‫2 تعليقات

  1. دائما المغرب سباقا للخير لقد أرسل مساعدات عاجلة وانسانية من أغطية واسرة انعاش اوكسجين وادوية ومستشفى ميداني في إنتظار موافقة السلطات الهايتية

  2. سبحان الله الواحد القهار دائما الفئات الفقيرة والهشة هي التي تكون ضحية الكوارث الطبيعية والارهاب هذا يحدث في كل أرجاء العالم بصرف النظر عن العرق والدين

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