ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في هايتي إلى 304 قتلى

هبة بريس ـ وكالات

ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب هايتي صباح أمس، السبت، إلى 304 قتلى على الأقلّ، حسب ما أعلنت الحماية المدنية، فيما أشارت حصيلة سابقة إلى وجود 227 قتيلاً.

وقال المسئول عن الحماية المدنية جيري شاندلر في مؤتمر صحفي “أحصينا مقتل 160 شخصا في الجنوب، و42 في منطقة نِيب، و100 في منطقة غراند آنس، وشخصين في الشمال الغربي”.

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