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استقالات تهز ” البيجيدي ” بآسفي والحزب : اسلوب تضليلي

2021-08-15 / 10:21 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

عرف حزب العدالة والتنمية بإقليم آسفي استقالات جماعية للعشرات من أعضائه، في مقدمتهم رئيس جماعة آسفي عبد الجليل لبداوي.

وجاء في في نص الاستقالة الجماعية: نحن الموقعون أسفله نعلن استقالتنا من حزب العدالة والتنمية بآسفي لأسباب تنظيمية

وتتضمن وثيقة الاستقالة توقيعات لـ44 عضوا بحزب العدالة والتنمية بمدينة آسفي، بينهم قياديون محليون ومنتخبون

وكرد على الاستقالة استنكرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بآسفي، “الأسلوب التضليلي التي اعتمده مروجو العريضة لدفع بعض الأعضاء للتوقيع، والمؤسس على معطيات غير صحيحة .

وأوضحت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها أن “سبب الاستقالة المشار إليها، يرجع إلى كون الموقعين عليها رفضوا قرار الأمانة العامة للحزب القاضي بنقل ترشيح الأخ عبد الجليل لبداوي رئيس جماعة آسفي، من الرتبة 3 في لائحة الجماعة إلى الرتبة 2 في لائحة الجهة، وهو القرار الذي تم اتخاذه وفق المساطر والقواعد التنظيمية المنظمة لعمليتي الترشيح والتزكية المعتمدة داخل حزب العدالة والتنمية”.

واستغرب البلاغ، إدراج أسماء بعض الأعضاء السابقين الذين انقطعت علاقتهم بالحزب منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى وجود توقيعات لأشخاص سبق أن تقدموا باستقالاتهم قبل تاريخ توقيع العريضة المذكورة، مؤكدا أن “بعضا ممن تزعموا هذه العريضة كانوا يرتبون قبل ذلك للالتحاق بأحزاب أخرى من أجل الترشح في لوائحها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.

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