عبد العزيز افتاتي

أفتاتي يكشف عن سبب عدم ترشحه للإنتخابات القادمة

2021-08-15 / 9:23 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

فضلت بعض القيادات الوازنة داخل “البيجيدي” عدم الترشح للانتخابات القادمة أمثال عبد العزيز أفتاتي وعبد الإله بنكيران وعبد الحق العربي، في ظل تساؤلات عن الأسباب الحقيقة وراء الموقف، والتي تختلف حولها التفسيرات

وحول نفس الموضوع قال عبد العزيز أفتاتي القيادي بحزب العدالة والتنمية، إن الأسباب السياسية التي انتهت به إلى التخفف التام من عمل المؤسسات المنتخبة، هو ما يتطلبه من جهود مضنية والتوجه إلى التفرغ السياسي التطوعي الكامل

وأضاف أن هذا التفرغ حتى يفهم بأنهم لا يختبئون في المؤسسات بل أنهم قادرون على الاشتغال بالوسائل السياسية النبيلة.

وأوضح أن الظروف المستجدة والموضوعية والذاتية كانت حاضرة في حيثيات اعتذاره عن الترشح وهو نفس المسار السياسي العام السابق منذ العام 2016.

وأشار إلى أن لكل من القيادات الأخرى ظروفه الموضوعية والذاتية بشأن اعتذاره عن خوض الانتخابات هذا العام.

ويرى أفتاتي في تصرح خص به وكالة سبونتيك أن حظوظ الحزب وافرة بغض النظر عن طبيعة وأسماء المرشحين.

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