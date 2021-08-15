الصورة من الارشيف

طقس الأحد : حرارة مرتفعة بعدد من المناطق المغربية

2021-08-15 / 9:07 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس حار إلى جد حار بمنطقة سوس ومحليا بكل من جنوب البلاد، وأقصى الجنوب الشرقي، والسايس وداخل منطقة الغرب، بينما سيكون حارا نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والسهول الداخلية والمنطقة الشرقية.

وسيلاحظ خلال الليل والصباح، ظهور سحب منخفضة مرفوقة بضباب أو بقطرات مطرية جد خفيفة بالقرب من سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية، والهضاب العليا الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، مع إمكانية نزول قطرات مطرية متفرقة، فضلا عن احتمال هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و34 درجة بالجنوب الشرقين وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و29 درجة بالمنطقة الشرقية، وداخل منطقة سوس، والسايس، والمناطق الداخلية الشمالية والوسطى ومناطق الغرب وطنجة، وما بين 18 و24 درجة بباقي ربوع المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و49 درجة بأقصى الجنوب الشرقين وداخل مناطق الغرب وسوس، وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، والسايس، وتادلة، ووادي ملوية والسهول الداخلية الممتدة غرب الأطلس، وما بين 35 و43 درجة بالمنطقة الشرقية، وسهول المحيط الأطلسي، والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و38 درجة بالأطلس، وما بين 28 و33 درجة بالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جمعيات حقوقية إسبانية تدين عمليات ترحيل أطفال إلى المغرب

جمعيات حقوقية إسبانية تدين عمليات ترحيل أطفال إلى المغرب

2021-08-15 / 11:53 صباحًا
Photo of استقالات تهز ” البيجيدي ” بآسفي والحزب : اسلوب تضليلي

استقالات تهز ” البيجيدي ” بآسفي والحزب : اسلوب…

2021-08-15 / 10:21 صباحًا
Photo of القضاء الإسباني يحقق في عملية ترحيل قاصرين إلى المغرب

القضاء الإسباني يحقق في عملية ترحيل قاصرين إلى المغرب

2021-08-15 / 9:36 صباحًا
Photo of طنجة.. إحالة طبيب على سجن “سات فيلاج” بتهمة ” دهس شرطي “

طنجة.. إحالة طبيب على سجن “سات فيلاج” بتهمة ”…

2021-08-14 / 8:58 مساءً
Photo of وزارة الصحة تنفي الاستشفاء المنهجي للأطفال دون 15 عاما المصابين بكورونا

وزارة الصحة تنفي الاستشفاء المنهجي للأطفال دون 15 عاما…

2021-08-14 / 7:33 مساءً
Photo of الحسيمة.. جثة متحللة بشاطئ “كيمادو” تستنفر سلطات المدينة

الحسيمة.. جثة متحللة بشاطئ “كيمادو” تستنفر سلطات المدينة

2021-08-14 / 7:14 مساءً
Photo of تسجيل 10.240 إصابة و110 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 10.240 إصابة و110 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-08-14 / 5:02 مساءً
Photo of يهم ساكنة الرباط.. اختلالات محتملة في توزيع الماء الشروب بهذه الأحياء

يهم ساكنة الرباط.. اختلالات محتملة في توزيع الماء الشروب…

2021-08-14 / 2:38 مساءً
Photo of افتتاح مركز جديد للتلقيح ضد كوفيد 19 بأكادير

افتتاح مركز جديد للتلقيح ضد كوفيد 19 بأكادير

2021-08-14 / 2:01 مساءً
Photo of سطات…”تصدير” سيدتين حاملين وعدم التكفل بهما يخلق الحدث

سطات…”تصدير” سيدتين حاملين وعدم التكفل بهما يخلق الحدث

2021-08-14 / 1:20 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق