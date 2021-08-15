طقس الأحد : حرارة مرتفعة بعدد من المناطق المغربية

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس حار إلى جد حار بمنطقة سوس ومحليا بكل من جنوب البلاد، وأقصى الجنوب الشرقي، والسايس وداخل منطقة الغرب، بينما سيكون حارا نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والسهول الداخلية والمنطقة الشرقية.

وسيلاحظ خلال الليل والصباح، ظهور سحب منخفضة مرفوقة بضباب أو بقطرات مطرية جد خفيفة بالقرب من سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية، والهضاب العليا الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، مع إمكانية نزول قطرات مطرية متفرقة، فضلا عن احتمال هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و34 درجة بالجنوب الشرقين وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و29 درجة بالمنطقة الشرقية، وداخل منطقة سوس، والسايس، والمناطق الداخلية الشمالية والوسطى ومناطق الغرب وطنجة، وما بين 18 و24 درجة بباقي ربوع المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و49 درجة بأقصى الجنوب الشرقين وداخل مناطق الغرب وسوس، وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، والسايس، وتادلة، ووادي ملوية والسهول الداخلية الممتدة غرب الأطلس، وما بين 35 و43 درجة بالمنطقة الشرقية، وسهول المحيط الأطلسي، والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و38 درجة بالأطلس، وما بين 28 و33 درجة بالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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