الصحافي عمّور يرد بقوة على “تغريدة” الدراجي المُسيئة للمغرب

2021-08-14 / 11:24 مساءً
21
هبة بريس- الرباط

رد الإعلامي المغربي محمد عمور، اليوم السبت 14 غشت، بقوة على المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي الذي تطاول على المغرب بتغريدة تحمل حقدا وكراهية كبيرين للمغرب.

ونشر محمد عمور تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر انتقد فيها تطاول الدراجي على المملكة بعد حديثه عن الحدود، حيث كتب :“‏‎حدودكم الغربية؟؟ كاليفورنيا مثلا؟ من قال لك أصلا أننا نود فتحها مع أمثالك؟ لأن ملك وسطر ألف سطر تحت كلمة ملك طلب فتح الحدود (لأسباب قد لايفهمها أمثالك) تظنون أننا نحتاج إليكم؟ ثم القضية الفلسطينية ماذا فعلتم لها يا ببغاوات باستثناء الشعارات البومدينية البائدة؟”.

الدراجي كان قد نشر تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” هاجم فيها المبادرة المغربية الرامية الى ارسال طائرات لاخماد حرائق منطقة القبائل كما وصف المغرب ب”المتصهين”.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انتخابات 8 شتنبر.. لشكر يدعو إلى تناوب سياسي جديد

انتخابات 8 شتنبر.. لشكر يدعو إلى تناوب سياسي جديد

2021-08-16 / 6:36 مساءً
Photo of أمريكا تثمن عاليا الدور “البناء” للمغرب في ليبيا

أمريكا تثمن عاليا الدور “البناء” للمغرب في ليبيا

2021-08-16 / 5:36 مساءً
Photo of انتخاب سيدي الخليل ولد الرشيد رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة العيون

انتخاب سيدي الخليل ولد الرشيد رئيسا لغرفة التجارة والصناعة…

2021-08-16 / 5:22 مساءً
Photo of أخنوش من أكادير: المدينة تأخرت عن المدن وبرنامجنا معقول وواقعي

أخنوش من أكادير: المدينة تأخرت عن المدن وبرنامجنا معقول…

2021-08-16 / 5:09 مساءً
Photo of بالاجماع.. انتخاب منير الليموري رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال(فيديو)

بالاجماع.. انتخاب منير الليموري رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة…

2021-08-16 / 4:15 مساءً
Photo of بوريطة يستقبل مسؤولا من كوريا الجنوبية.. والأخير يعرب عن تقديره للملك

بوريطة يستقبل مسؤولا من كوريا الجنوبية.. والأخير يعرب عن…

2021-08-16 / 4:12 مساءً
Photo of بدر الطاهري رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس مكناس

بدر الطاهري رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس مكناس

2021-08-16 / 3:57 مساءً
Photo of الملك يبرق رئيس الكونغو: مرتاحون لعلاقات الأخوة والتعاون بين بلدينا

الملك يبرق رئيس الكونغو: مرتاحون لعلاقات الأخوة والتعاون بين…

2021-08-16 / 1:53 مساءً
Photo of أكادير : إنتخاب التجمعي ” سعيد الضور” رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات

أكادير : إنتخاب التجمعي ” سعيد الضور” رئيسا لغرفة…

2021-08-16 / 12:29 مساءً
Photo of لشكر : لم أستفد يوماً ما من تقاعد الوزراء ولن أستفيد منه “

لشكر : لم أستفد يوماً ما من تقاعد الوزراء…

2021-08-16 / 11:56 صباحًا

‫21 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق