الصحافي عمّور يرد بقوة على “تغريدة” الدراجي المُسيئة للمغرب
هبة بريس- الرباط
رد الإعلامي المغربي محمد عمور، اليوم السبت 14 غشت، بقوة على المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي الذي تطاول على المغرب بتغريدة تحمل حقدا وكراهية كبيرين للمغرب.
ونشر محمد عمور تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر انتقد فيها تطاول الدراجي على المملكة بعد حديثه عن الحدود، حيث كتب :“حدودكم الغربية؟؟ كاليفورنيا مثلا؟ من قال لك أصلا أننا نود فتحها مع أمثالك؟ لأن ملك وسطر ألف سطر تحت كلمة ملك طلب فتح الحدود (لأسباب قد لايفهمها أمثالك) تظنون أننا نحتاج إليكم؟ ثم القضية الفلسطينية ماذا فعلتم لها يا ببغاوات باستثناء الشعارات البومدينية البائدة؟”.
الدراجي كان قد نشر تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” هاجم فيها المبادرة المغربية الرامية الى ارسال طائرات لاخماد حرائق منطقة القبائل كما وصف المغرب ب”المتصهين”.
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20 تعليقات
قاطعوا قنوات بين الرباضية وسيرمى كالزبالة ،
قاطعوا التفاهة ..
الغلط ماشي فيهم ،الغلط فلي عطاهوم القيمة ويتابع التفاهة ويسمع الحمار ينهق..
كلب من كلاب كابرانات فرنسا. نسي شماتا لما منعوه من دخول الجزائر و جاء إلى ال مغرب واستقبله المغاربةبكل حب و مودة في صيف 2019.
صحيح اتق شر من أحسنت اليه. وماشي جديدة عليهم نكران الجميل.
الجزايري معروف في العالم بالفم مشرك واللسان طويل والذراع خاوي انها تربية المقبور بوخروبة الذي استولى على الحكم بانقلاب عسكري فقتل من قتل اما الباقي من الشمايت لا قيمة له والدليل ولا احد من الشمايت يستطيع تكوين جملة مفيدة يعرف غير الكلام الساقط وكلام العيب والنميمة والكذب وقلة الحياء
حفيظ بسكليت شيات العسكر الى عندو كرامة ميحطش رجليه فالمغرب ياكل الطجين هههه
با با با با با على كبير المتصهينين يسب بلاد الشرفاء اذهب لعنة الله عليك واخدم أسيادك القطريين المغرب أكبر منك ومن كابراناتك الذين يقتلون الشعب الحزائري كل يوم وساعة ودقيقة ربما أجدادك أتراك أو فرنسيين يا دراجي يا زنديق
ازيز الذباب لا يضر الأسود أبدا يبقى المغرب شامخا مثل جبال الأطلس الكبير رغم الوجوه البغيظة و الضمائر المريضة المغرب الأقصى على المسار الممتاز نحن لا حاجة لنا بالغير من يسعى لتثبيت خطاب الكراهية نترك له مجال الإبداع والتميز فيه أما بالنسبة للمغرب الأقصى العتيق اهدافه بعون الله لن تستوعبها عقول صحافة البغض الكره أبدا ولا عزاء للحاقدين
رغم الهالة الاعلامية التي حضي بها هذا الاعلامي المزور الا انني لم اره قط الا ببغاء يسرد كلاما لا طائل من وراءه لدرجة اني شخصيا كنت اتفادى تتبع تعليفاته.
لعنة الله عليك يا كلب فتات موائد العسكر النتن الاحدية كبرانات فرنسا ديوثيوها الفجرة انت يا كليب ما انت الا ضفدعة تنعق في واد كرة القدم ولا علاقة لك يا دراجي بعالم السياسة كفى افكا
المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي حشر نفسه في السياسة فاصبح يدرج الكرة إلى السياسة، فيُكوَّر السياسة ويسيَّس الكرة فأصبح كالغراب حينما حاول تقليد مشية الحمامة نسى مشيته ولم يتعلم مشية الحمامة.
مادا قدم غير المطبعين للقضية الفلسطينية سوى شعار مع فلسطين ظالمة او مظلومة.
لا تلومه ،فهو يفعل دلك من اجل مديرية لقناة رياضية جزاءيرية وعده بها مند 2019.مسكين مازال ينتظر !!!
لن نقاطع قنوات بيين سبورت لأنها لسيت ملكا للدراجي ولكنني سأقاطعه شخصيا ولن أسمع كلامه في التعليق ، ثم إن هناك قنوات أخرى لبيين سبورت نفسها تنقل تلك المقابلات العالمية بتعليق فرنسي أو إنجليزي وليذهب الدراجي إلى الجحيم ، كنا نحبه ونقدره ولكننا سنتحلل من ذاك الحب وسنلغيه لأنه هو من بدأ بسبنا واحتقارنا ووصفنا بأوصاف لا تليق .
اتعرفون طائرا اسمه شرقراق ولا شك تعرفون قصته فهو يسكن سنة وحين يتكلم يقل (….) شرف الله قدركم هذا ينطبق على هذا البليد الذي سمحت له وقاحنه التطاول على أسياده المغاربة اتظن ان فتح الحدود من مابرانات بلادك فيه خير لنا ؟ماذا سيأتينا منك امثالك النفايحي غير الشر .لو انك استوعبت معنى اليد الممدودة انت ومن يتحكم في سلسلة عنقك ياجرو لفهمت النخوة المغربية والسماحة والخلق النبيل والاصرار على مقابلة شروركم ونكرانكم الجميل بالتي هي احسن.سود اللله وجهك باللعن
الى اخوتي المغاربة الاساوس لا تتابعوا. مباريات ينبح فيها هذا الكلب الاجرب
الجزاءر لم تكن يوما دولة لقد صنعها الفرنسيون وهدا الكلام موثق في الارشيف الفرنسي الاستعماري لشمال افريقيا اما الصهيونية هي امك التي لم تحسن تربيتك
لا تقلق يا مغربي لأن من اول رئيس في الجزائر إلى بوتفليقة عاشواعاشور في المغرب
اول رئيس هو محمد بن بلا أصله من
مراكش بشهادته من برنامج بلا حدود
كلهم أكلوا النعمة وسبوا الملة
هؤلاء رؤساء فلا يهمك ام فعلها حثالة
الصحفيين
حتى المتلعثم #الدراجي أصبح بين عشية وضحاها موضوع للرد ، وهو الذي لم أسمع منه وله جملة مفيدة منذ برنامج “ملاعب العالم” على القناة الجزائرية في التسعينيات . إلى وقت قريب كان يجاهر بعداءه للعصابة، حتى اكترت أو اشترت صوته في عز الأزمة مع المغرب ،مقابل طبعا السماح له بدخول البلاد …
جمال الدين :تحية للصحافي المغربي عمور على الرد القوي والضروري!. يمكن اضافة ردود اخرى لهذا المعلق الجزيري “بين” been”!عليه ان يوجه منذ زمان انتقاده “المتسيس”! لاولياء نعمته مشغليه بجزيرة قطر التي منذ 1996م وهي تمطرق الشعوب العربية بشعارات الصهيونية !وهي تربط علاقات متينة معها ؟!وعليه توجيه نفس هذا التسيس الى مصر العروبة وجل دول الطوق ومعهم تركيا العثمانية ؟!! وينزل شوية للسودان.وليبيا.ولحكام بلده بائعي الغاز الطبيعي لإسرائيل عبر حكام مصر وووو… اما المملكة المغربية فسياستها الخارجية واضحة وتطورت مع العهد الجديد بديبلوماسية متمكنة واعية بواقع التوازنات العالمية ودور المغرب المحوري القوي فيها!! وبعلمية وموضوعية مستقبلية .
ماذا كان سيقول لو لم يعرض المغرب المساعدة على إخوانه وهو يمتلك طائرات ضد الحرائق. الصحافي حفيض الدراجي كان يثني على تآزر الجماهير المغربية لإخوانهم الجزائريين في كأس أفريقيا امس جعلته اليوم قربانااستهدف منذ داك الحين
لم ارتاح الى هذاالمعتوه المتخلف،ولا مرة واحدة،لاني اعرف كرهه اللمغرب مند كان يقدم برنامج ملاعب العالم في القناة الجزائرية فى اواءل تسعينيات،كلما ذكر فرقة من فرق المغربية فازت في احدى المباريات الافرقية يغير اسمها بفرقة اخرى،عكس الفرق الجزائرية او التونسية او المصرية،كان يكرر ذالك مرارا و تكرارا،متعمدا
اشكر الصحافيين الشرفاء الذين ردوا على هذا الشخص. ولن ازيد أكثر.