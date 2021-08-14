الصحافي عمّور يرد بقوة على “تغريدة” الدراجي المُسيئة للمغرب

2021-08-14 / 11:24 مساءً
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هبة بريس- الرباط

رد الإعلامي المغربي محمد عمور، اليوم السبت 14 غشت، بقوة على المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي الذي تطاول على المغرب بتغريدة تحمل حقدا وكراهية كبيرين للمغرب.

ونشر محمد عمور تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر انتقد فيها تطاول الدراجي على المملكة بعد حديثه عن الحدود، حيث كتب :“‏‎حدودكم الغربية؟؟ كاليفورنيا مثلا؟ من قال لك أصلا أننا نود فتحها مع أمثالك؟ لأن ملك وسطر ألف سطر تحت كلمة ملك طلب فتح الحدود (لأسباب قد لايفهمها أمثالك) تظنون أننا نحتاج إليكم؟ ثم القضية الفلسطينية ماذا فعلتم لها يا ببغاوات باستثناء الشعارات البومدينية البائدة؟”.

الدراجي كان قد نشر تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” هاجم فيها المبادرة المغربية الرامية الى ارسال طائرات لاخماد حرائق منطقة القبائل كما وصف المغرب ب”المتصهين”.

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