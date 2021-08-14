فريق الرجاء الرياضي ينهزم وديا أمام نادي روما الإيطالي

هبة بريس- القسم الرياضي

انهزم الرجاء الرياضي أمام روما الإيطالي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على أرضية ملعب “الأولمبيكو” بالعاصمة الإيطالية روما، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

روما الإيطالي حسم الجولة الأولى لصالحه بهدفي شومورادوف في الدقيقة 17 ومانشيني في الدقيقة 20.

وعزز الفريق الإيطالي تقدمه في الجولة الثانية، بعدما سجل مختاريان الهدف الثالث في الدقيقة 48، ثم وقع بيريز الهدف الرابع في الدقيقة 85، واختتم مايورال سجل الأهدف في الدقيقة 89.

يشار إلى أن هذه المباراة نظمها نادي روما الإيطالي، الذي تكفل بمصاريف سفر وإقامة الرجاء الرياضي.

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