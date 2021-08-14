ROME, ITALY - AUGUST 14: AS Roma player Bryan Cristante competes with Raja Casablanca player Mohsine Moutaouali during the pre-season friendly match between AS Roma and Raja Casablanca at Centro Sportivo Giulio Onesti on August 14, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

فريق الرجاء الرياضي ينهزم وديا أمام نادي روما الإيطالي

2021-08-14 / 11:03 مساءً
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هبة بريس- القسم الرياضي

انهزم الرجاء الرياضي أمام روما الإيطالي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على أرضية ملعب “الأولمبيكو” بالعاصمة الإيطالية روما، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

روما الإيطالي حسم الجولة الأولى لصالحه بهدفي شومورادوف في الدقيقة 17 ومانشيني في الدقيقة 20.

وعزز الفريق الإيطالي تقدمه في الجولة الثانية، بعدما سجل مختاريان الهدف الثالث في الدقيقة 48، ثم وقع بيريز الهدف الرابع في الدقيقة 85، واختتم مايورال سجل الأهدف في الدقيقة 89.

يشار إلى أن هذه المباراة نظمها نادي روما الإيطالي، الذي تكفل بمصاريف سفر وإقامة الرجاء الرياضي.

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‫3 تعليقات

  3. هاته الاستعدادات للرجاء تذكر جمهورها بالذكرى السيئة عندما لعبت ضد برشلونة بطنجة وكانت النتيجة كارثية.هل مستوى اللاعب المحلي لايرقى لمستوى اللاعب المحترف؟ متى تغير عقلية اللاعب المحلي ويصبح يلعب الند للند للاعب المحلي بدون مركب نقص؟

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