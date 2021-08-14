واشنطن ستنشر 5 آلاف جندي لإجلاء دبلوماسييها من أفغانستان

2021-08-14 / 10:34 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أعلنت واشنطن اعتزامها نشر 5000 جندي لإجلاء دبلوماسييها في أفغانستان وسط توسع سيطرة حركة طالبان على المزيد من مراكز الولايات لتقترب من العاصمة كابول.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان للبيت الأبيض إنه “بناءً على توصيات فرقنا الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية، فقد سمحت بنشر ما يقرب من 5000 جندي أمريكي”.

وأوضح بايدن أن الهدف من هذا القرار هو التأكد “من أنه يمكننا إجراء سحب منظم وآمن للأفراد الأمريكيين وغيرهم من أفراد التحالف، وإجلاء منظم وآمن للأفغان الذين ساعدوا جنودنا خلال مهمتنا، والذين كانوا في خطر خاص من تقدم طالبان”.

وتابع، “نقلت لممثلي طالبان في الدوحة، عبر قائدنا العسكري، أن أي عمل من جانبهم على الأرض في أفغانستان يعرض الأفراد الأمريكيين أو مهمتنا هناك للخطر، سيقابل برد عسكري أمريكي سريع وقوي”.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في وقت سابق، إغلاق سفارتها في العاصمة الأفغانية “كابول”، واتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة لإجلاء مواطنيها.

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