لشكر يعلن من طنجة عن وكلاء حزبه في الانتخابات المقبلة بجهة الشمال

2021-08-14 / 9:49 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

احتضنت مدينة طنجة ، اليوم السبت 14 غشت، لقاء لتقديم وكلاء لوائح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للانتخابات المقبلة بجهة الشمال.

وترأس اللقاء الكاتب الوطني لحزب الوردة ، إدريس لشكر، حيث تم تزكية كل من عبد القادر بن الطاهر وكيلا للائحة الحزب بدائرة طنجة أصيلة، ومشيج القرقري وكيلا للائحة الحزب بدائرة العرائش، وحميد الدراق وكيلا للائحة الحزب بدائرة تطوان، والأمين البقالي الطاهري، وكيلا للائحة الحزب بدائرة شفشاون، وعبد النور الحسناوي المضيق الفنيدق، وعبد الحق أمغار وكيلا للائحة الحزب بدائرة الحسيمة، محمد غدان وكيلا للائحة الحزب بدائرة وزان.

جدير بالذكر أن المكتب السياسي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان قد اتخذ قرارا في وقت سابق يقضي بحل جميع أجهزة الحزب على مستوى عمالة طنجة أصيلة بسبب خلافات تنظيمية.

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