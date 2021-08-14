تعزية في وفاة والد الزميل محفوظ بيكليم

2021-08-14 / 9:30 مساءً
0
هبة بريس- الرباط

بسم الله الرحمان الرحيم
“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”
صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة ومطمئنة وراضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المشمول برحمة الله تعالى، والد زميلنا محفوظ بيكيلم.

وبهذه المناسبة الأليمة والحزينة نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الفقيد، وبالأخص إبنه السيد ”محفوظ بيكيلم“ و ”إدريس بيكيلم“ وجميع أفراد عائلته، راجيين من العلي القدير أن يشمله برحمته الواسعة وأن يبدله دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وأن يدخله الجنَّةَ ويقيه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ.

(فاللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة الأوقاف تعلن غدا الثلاثاء أول أيام السنة الهجرية الجديدة بالمغرب

وزارة الأوقاف تعلن غدا الثلاثاء أول أيام السنة الهجرية…

2021-08-09 / 10:09 مساءً
Photo of الحجاج يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى

الحجاج يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى

2021-07-20 / 10:15 صباحًا
Photo of ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بعد الوقوف على صعيد عرفات

ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بعد الوقوف على صعيد…

2021-07-19 / 6:57 مساءً
Photo of ضيوف الرحمن يتوافدون إلى عرفة لتأدية الركن الأعظم

ضيوف الرحمن يتوافدون إلى عرفة لتأدية الركن الأعظم

2021-07-19 / 10:49 صباحًا
Photo of ضيوف الرحمن يتوافدون الى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم

ضيوف الرحمن يتوافدون الى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم

2021-07-18 / 1:18 مساءً
Photo of حزب الجرار يفتتح مقره الإقليمي بخريبكة

حزب الجرار يفتتح مقره الإقليمي بخريبكة

2021-07-17 / 11:44 صباحًا
Photo of ” الاوقاف ” تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المصليات والمساجد

” الاوقاف ” تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى…

2021-07-15 / 4:34 مساءً
Photo of وفاة كبير علماء الازهر ” عبد الفتاح بركة”

وفاة كبير علماء الازهر ” عبد الفتاح بركة”

2021-07-01 / 1:28 مساءً
Photo of تعزية في وفاة الحاج ”محمد العياشي“

تعزية في وفاة الحاج ”محمد العياشي“

2021-06-28 / 8:24 مساءً
Photo of الأوقاف: الاحتفاظ بنتائج قرعة حج هذه السنة لاعتمادها خلال الموسم المقبل

الأوقاف: الاحتفاظ بنتائج قرعة حج هذه السنة لاعتمادها خلال…

2021-06-12 / 4:38 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق