ماء العينين : إعلام البيجيدي ظل يروج بانحياز كبير لأطروحة واحدة

2021-08-14 / 9:27 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قالت القيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين،أن عدد من مناضلي “المصباح” أصبحوا يجدون حرجا كبيرا في توجيه الانتقادات لاختيارات قيادة الحزب منذ المؤتمر الماضي حتى لايفهم من ذلك الرغبة في إضعاف الحزب الذي أنهكته سياسيا توجهات لطاما تم التحذير منها.

وأضافت ماء العينين في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع “فليسبوك” أن عدد من المناضلات والمناضلين داخل حزب العدالة والتنمية تمت مواجهتهم في أحيان كثيرة بأساليب التضييق والإقصاء، أو حتى التخوين وتوجيه الاتهامات دون الإفصاح عن إرادة حقيقية في المراجعة أو النقد الذاتي أو الإقرار بالأخطاء بمسؤولية وشجاعة بحسب تعبيرها.

واسترسلت القيادية في حزب العدالة والتنمية قائلة :”يصعب اليوم في خضم معركة الانتخابات تبني خطاب النقد الذاتي، ومن الواجب الاستمرار في التعبئة حول الحزب ودعمه في مواجهة معاول الهدم الخارجية والداخلية- والتي بالمناسبة تتخذ تجليات متعددة وغير نمطية-“.

واعتبرت ماء العينين إن الصبر والتحمل والثبات دفاعا عن الفكرة الأولى وعن الرهان النضالي هو منهج الكثير من المناضلين غير الراضين عما آلت إليه أوضاع الحزب وحضوره وإشعاعه السياسي والشعبي، لكن جزء من قيادة الحزب-دون تعميم- يجب أن تلتقط الإشارة وتكف عن توزيع “صكوك الغفران” وتنقيط المناضلين والأعضاء كلما هم أحدهم بالتعبير عن رأي.

وزادت ماء العينين قائلة :” اليوم نسمع تعميمات ترفض الاتسام بالتنسيب والتواضع الفكري والسياسي الذي طالما نادى به الأخ الأمين العام وجزء من القيادة في وجه من يخالفونها الرأي والتقدير السياسي داخل الحزب، كما أن إعلام الحزب (وللتذكير هو ملك للحزب ) ظل يروج بانحياز كبير لأطروحة واحدة صار اليوم مطلوبا نقدها جديا وهي تتوجه بالجلد لوجهات النظر المخالفة.. . ”

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‫4 تعليقات

  2. ماذا قدمت انت شخصيا لهذا البلد غير بعدوك من الترجيح لمدينة ما بديت تعلقي عل الحزب،وعل الحكومة جمعاء،هذي تسمى خيانة،أيتها السيدة التي منذ أن ذخلت البرلمان وهي ناءمة والفلوس كذوز الحساب ولا مراقبة ولا حساب ولكن الحساب عند الله كلكم أجمعين ولا أعني العدالة فقك ولكن كل الاحزاب المغربية بايعة الماتش والمغربي المواطن المغلوب على أمره في العذاب، اف منكم جميعا والحزب الذي اعترف به هو ستون حزب كلام الله والباقي كذاب والله يمهل ولايهمل أخرجتو على هذ البلاد وقالها الحسن قبل ميته بان المغرب غاذي لسكتة،قلبية،ولكن لمن،تعاود زبورك،ياداوود

  3. الافهمت شي حاجة راني سياسي. فات الفوت العدالة والتنمية طاح عليهم الظيم. الامزبلة التاريخ صراحة الأحزاب دون برامج غير الهدرة خاوية مازال كيدوروا بالشغل والتعليم والصحة ماكينش خطط اقتصادية لإخراج البلد من الوضع الحالي غير الدوخة.

  4. هذه البومة المشؤومة لم تشبع بعد من الاتهام و التكديس الاموال دون ان تقدم شيء لهذا الوطن و لهذا المواطن سوى الكذب و التظليل و الكلام الفارع
    ليس لديهم سوى الجشع و ادمان السلطة . اللهم خلصنا من هذا الحزب المشؤوم حزب النذالة و التعرية و خلصنا من من فيه من وجوه كرهناها . حزب لا يمتلك ذرة في السياسة و لا خبرة في تسير امور البلاد و العباد

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