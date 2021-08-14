طنجة.. إحالة طبيب على سجن “سات فيلاج” بتهمة ” دهس شرطي “

هبة بريس- مكتب طنجة

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأحد، ايداع طبيب صيدلاني رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “ساتفيلاج”، على خلفية التهمة الموجهة اليه بمحاولة القتل العمد في حق شرطي مرور أثناء تأدية مهامه.

وبحسب المعطيات المتحصل عليها فقد تم تقديم المتهم صباح اليوم الأحد أمام الوكيل العام للملك حيث قرر إحالته على قاضي التحقيق الذي أصدر قرارا بمتابعة المعني بالامر في حالة اعتقال مستندا الى محاضر الشرطة القضائية وشهود العيان الذين تواجدوا بعين المكان أثناء محاولة دهس الشرطي.

وتعرض شرطي مرور قبل ايام لحادث “دهس” من طرف شخص تبين أنه يعمل طبيبا صيدلانيا وذلك بعد رفض الأخير الامتثال لدورية أمنية بعد التاسعة ليلا وسط مدينة طنجة ، ليلوذ بالفرار قبل أن يتم توقيفه واحالته على انظار النيابة العامة.

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