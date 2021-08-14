طائرتين لاخماد حريق غابوي مهول ضواحي شفشاون

2021-08-14 / 8:28 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

استنفر الحريق الذي اندلع اليوم السبت 14 غشت، بغابة جبل بوهاشم ضواحي شفشاون، السلطات الاقليمية ومعها طائرات اخماد الحرائق التي تسارع السنة النيران الى حدود كتابة هاته الأسطر.

مصادر أكدت أن طائرتين من نوع “كنادير” توجهت الى الغابة المذكورة حيث باشرت عملية اخماد الحريق الذي انتشر بسرعة كبيرة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح بالمنطقة.

وأردفت المصادر، أن ازيد من 300 عنصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة ومصالح المياه والغابات والانعاش الوطني والسلطات المحلية والمتطوعين، وصلوا ، مدعومين بأزيد من عشرين آلية إطفاء برية وجرافات وطائرتين متخصصتين “كانادير”، تابعتين للقوات الجوية الملكية، عمليات ميدانية لإطفاء هذا الحريق الغابوي الذي أتى على زهاء 14 هكتارا من المساحة الغابوية.

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