ردا على تغريدة الدراجي.. مغودي : الصهيوني الحقيقي من جوّع الشعب الجزائري

هبة بريس- الرباط

ردّ الناقد الرياضي المغربي، محمد مغودي، على تغريدة المعلق الرياضي الجزائري بقنوات “بي ان سبورت” القطرية، حفيظ الدراجي ، التي وصف فيها المغرب بحليف الصهيوني، منتشيا برفض العسكر للمبادرة المغربية الرامية الى ارسال طائرات اخماد الحرائق لبلاده.

وقال مغودي في تدوينة على حسابه بموقع “فايسبوك” ردا على الدراجي، أن الصهيوني الحقيقي هو من جوع الأشقاء الجزائريين، و يسعى إلى تسويق الجهل في صفوفهم، وهو من سرق خيرات الجزائريين وفوت جزءا كبيرا لعصابة البوليساريو.. ”

مغودي استرسل في تدوينته قائلا :” الصهيوني الحقيقي هو من يرفض مساعدة مجانية من شقيقه، ويغدق على عدوه، الصهيوني الحقيقي هو من يزرع الفتنة بين الأشقاء، الصهيوني الحقيقي هو من نسي ما تعرض له بلده من تقتيل وتشريد وتجويع واضطهاد من دولة استعمارية، ارتمى في أحضانها مجددا أولياء نعمتك العسكر.

والصهيوني الحقيقي هو من يخدم أجندة الأوليغارشية.. “.

ويحاول حفيظ الدراجي عند كل منعطف تمر منه العلاقات المغربية الجزائرية الركوب على” الموجة” من أجل كسب رضا المؤسسة العسكرية بتمريره للمغالطات تارة أو بنشره لرسائل التفرقة والكراهية بين الشعبين الشقيقين تارة أخرى، وذلك في تناقض صارخ مع الروح الرياضية التي يجب ان يتصف بها كمعلق رياضي.

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