ردا على تغريدة الدراجي.. مغودي : الصهيوني الحقيقي من جوّع الشعب الجزائري
ردّ الناقد الرياضي المغربي، محمد مغودي، على تغريدة المعلق الرياضي الجزائري بقنوات “بي ان سبورت” القطرية، حفيظ الدراجي ، التي وصف فيها المغرب بحليف الصهيوني، منتشيا برفض العسكر للمبادرة المغربية الرامية الى ارسال طائرات اخماد الحرائق لبلاده.
وقال مغودي في تدوينة على حسابه بموقع “فايسبوك” ردا على الدراجي، أن الصهيوني الحقيقي هو من جوع الأشقاء الجزائريين، و يسعى إلى تسويق الجهل في صفوفهم، وهو من سرق خيرات الجزائريين وفوت جزءا كبيرا لعصابة البوليساريو.. ”
مغودي استرسل في تدوينته قائلا :” الصهيوني الحقيقي هو من يرفض مساعدة مجانية من شقيقه، ويغدق على عدوه، الصهيوني الحقيقي هو من يزرع الفتنة بين الأشقاء، الصهيوني الحقيقي هو من نسي ما تعرض له بلده من تقتيل وتشريد وتجويع واضطهاد من دولة استعمارية، ارتمى في أحضانها مجددا أولياء نعمتك العسكر.
والصهيوني الحقيقي هو من يخدم أجندة الأوليغارشية.. “.
ويحاول حفيظ الدراجي عند كل منعطف تمر منه العلاقات المغربية الجزائرية الركوب على” الموجة” من أجل كسب رضا المؤسسة العسكرية بتمريره للمغالطات تارة أو بنشره لرسائل التفرقة والكراهية بين الشعبين الشقيقين تارة أخرى، وذلك في تناقض صارخ مع الروح الرياضية التي يجب ان يتصف بها كمعلق رياضي.
10 تعليقات
معندش بوكم روح الاسلام يا المنافقين
من يكن الدراجي هذا في ملك الله حتى نوليه اهتماما ونرد على خزعبلاته انه نكرة لا اقل ولا اكثر والرد عليه يشعره بانه مهم وهو لا شيء
مغرنط (صوت الحمار) من الدرجة الأولى 😋
الصهيونية الكبيرة جدة الصهاينة وسليلة الاغا هي انت يا حفيظة الدراجية لا احد يخفى عليه ما يصنع بك في فنادق الدوحة وكم تحصلين عليه. ونعرفك جيدا من قوم لوط
لسبب ما تخرج بهرنطاتك المعهودة وكانك ترسم في الماء انشودة طلما رددتها كلما قام المغرب بمساع لتخيف كل مظاهر الظلم والغطرسة التي ينتشي بها مرضى الكابرانات .
انت بعيد كل البعد عن التعليق وخاصة على اسيادك لان تاكل من قمامة القطريين لترضيهم فاختلط عليك الامر فاصبحت تبحث في الثالوث المحرم لتضمد جراح العسكر تبا لك ايها المهرنط لانك بالفعل لاتملك الا صوتا وظفته لخدمة اجندة العسكر التي تبني تفاهاتها على حساب الشعب الجزائري الشقيق
ميكروب من الميكروبات العقل عامر بالحقد والحسد لا يحتاج حتى الرد عليه
الصهيوني الحقيقي هو من تسبب في قتل جمال بن اسماعيل حرقا بالقبايل بعد ان قدمته الاستعلامات الجزاىرية كمتهم الصهيوني الحقيقي هو من قتل 250000 جزاىري تصفيات واعدام للمواطنين عزل أبرياء خلال العشرية السوداء الصهيوني الحقيقي هو من طرد 45 ألف مغربي سنة 1975 وتجريدهم من ممتلكاتهم ورميهم في ظروف أقل ما يقال عنهاأنها غير إنسانية يوم عيد الأضحى الصهيوني الحقيقي هو من صنع البوليساريو ويحتضنها ويمولها لأهداف يعرفها الجميع العصابة الجزاىرية التي يهلل لها حفيظ ويتودد لها اهدرت ويرقت ملايير الدولارات على أسطوانة مشروخة وشعارات بائدة وتسببت في تفقير الشعب الجزائري يظهر ان حفيظ الدي كان بالأمس القريب مصطف مع الحراك خان الأمانة وخان الشعب الجزائري
يمشي ينقي فمو غي من الشمة،الموصخ
الكبرانات زرعوا الكراهية،في الشعب الجزاءرؤ باكمله، انهم الصهاينة الحقيقيون، غسلوا،اذمغثهم وارجعوهم، حيوانات يفعلون بهم،ما يشاؤؤن،ايها الصحفي الخراؤري،الغبي لا اسلمكم الله،والويل،اكم،دنيا،واخرة،ومعاكم،خيب،السمية،الي يطيع،الكبرانات،خوفا،من،القتل،ولكن،هيهات،هيهات،ان الله يمهل،ولا يهمل،شوفوا نهاية المجرم بوتخريقة،اليس،فيكم،رجل،رشيد،اصبحتم،اضحوكة،امام،العالم،،،ايها،الاغبياء
شوف وجهك ف المراية صورة قرد كان بشرا ثم،اعاده،الله قردا ايها الدراجي قرد القرن 21،