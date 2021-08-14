للأسبوع الخامس على التوالي.. الفرنسيون يحتجون رفضا “للجواز الصحي”

هبة بريس- وكالات

فقد خرج آلاف المحتجين في شوارع العاصمة باريس ومرسيليا ونيس ومونبلييه ومدن أخرى، وسط انتشار كثيف للشرطة للاحتجاج على إجراءات تتعلق بالتدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

واحتج المشاركون على عدد من الإجراءات الاحترازية، وفي مقدمتها ما يُعرف بالجواز الصحي الذي بات إلزاميا منذ التاسع من الشهر الجاري، ويخول حامله دخول المقاهي والمطاعم والقطارات.

ورفع المتظاهرون شعارات أبرزها “فلنحرر فرنسا، و”احمل تصريحك يا ماكرون وارحل”، في إشارة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكانت وزارة الداخلية أشارت إلى تظاهر أكثر من 237 ألف شخص في أرجاء فرنسا الأسبوع الماضي.

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