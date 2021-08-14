للأسبوع الخامس على التوالي.. الفرنسيون يحتجون رفضا “للجواز الصحي”

2021-08-14 / 7:00 مساءً
0
هبة بريس- وكالات

فقد خرج آلاف المحتجين في شوارع العاصمة باريس ومرسيليا ونيس ومونبلييه ومدن أخرى، وسط انتشار كثيف للشرطة للاحتجاج على إجراءات تتعلق بالتدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

واحتج المشاركون على عدد من الإجراءات الاحترازية، وفي مقدمتها ما يُعرف بالجواز الصحي الذي بات إلزاميا منذ التاسع من الشهر الجاري، ويخول حامله دخول المقاهي والمطاعم والقطارات.

ورفع المتظاهرون شعارات أبرزها “فلنحرر فرنسا، و”احمل تصريحك يا ماكرون وارحل”، في إشارة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكانت وزارة الداخلية أشارت إلى تظاهر أكثر من 237 ألف شخص في أرجاء فرنسا الأسبوع الماضي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سبتة المحتلة.. فرار 60 قاصرا من مركز للايواء

سبتة المحتلة.. فرار 60 قاصرا من مركز للايواء

2021-08-14 / 6:37 مساءً
Photo of الجزائر: إخماد 43 حريقاً في 20 ولاية خلال 24 ساعة

الجزائر: إخماد 43 حريقاً في 20 ولاية خلال 24…

2021-08-14 / 1:43 مساءً
Photo of كورونا يتفشى في جزيرة أمريكية بعد حفل عيد ميلاد أوباما

كورونا يتفشى في جزيرة أمريكية بعد حفل عيد ميلاد…

2021-08-14 / 11:37 صباحًا
Photo of يوليوز 2021.. الشهر الأكثر حرارة الذي تم تسجيله على كوكب الأرض

يوليوز 2021.. الشهر الأكثر حرارة الذي تم تسجيله على…

2021-08-14 / 11:21 صباحًا
Photo of فرنسا.. لصوص يقتحمون قصر أمير قطر ويستولون على قطع ثمينة

فرنسا.. لصوص يقتحمون قصر أمير قطر ويستولون على قطع…

2021-08-14 / 10:39 صباحًا
Photo of بريطانيا.. تعرض رجل لعدة طعنات وسط لندن

بريطانيا.. تعرض رجل لعدة طعنات وسط لندن

2021-08-13 / 11:11 مساءً
Photo of سعيّد لمسؤولين أميركيين: لا يوجد ما يدعو للقلق على الديمقراطية

سعيّد لمسؤولين أميركيين: لا يوجد ما يدعو للقلق على…

2021-08-13 / 10:06 مساءً
Photo of وسائل إعلام ألمانية تكشف حجم المعاش التقاعدي لميركل

وسائل إعلام ألمانية تكشف حجم المعاش التقاعدي لميركل

2021-08-13 / 9:28 مساءً
Photo of الأرجنتين..صورة عائلية للرئيس تثير فضيحة في البلاد – صورة

الأرجنتين..صورة عائلية للرئيس تثير فضيحة في البلاد – صورة

2021-08-13 / 9:18 مساءً
Photo of اغلاق قاعدة أمريكية بسبب وجود مسلحين محتملين

اغلاق قاعدة أمريكية بسبب وجود مسلحين محتملين

2021-08-13 / 7:04 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق