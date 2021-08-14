سبتة المحتلة.. فرار 60 قاصرا من مركز للايواء

2021-08-14 / 6:37 مساءً
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هبة بريس- وكالات

فرّ أزيد من 60 قاصرا مغربيا من داخل مركز مؤقت للإيواء بسبتة المحتلة، بحسب ماذكرته وسائل اعلام محلية بالثغر السليب.

وذكرت المصادر ذاتها أن القاصرين المغاربة فروا من داخل المركز المخصص لايوائهم بمجرد علمهم بالاتفاق الموقع بين الرباط ومدريد بأمر إعادتهم إلى المغرب، بعد أن قاموا باعمل شغب داخل المركز.

وقد قام عناصر الحرس المدني بتعزيز مراقبتهم على تلك المراكز تجنبا لأي محاولات فرار أخرى أو تصعيد من طرف القاصرين الرافضين للعودة إلى أرض الوطن.

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