الجزائر.. العسكر يعوض أسرة الشاب المقتول بوظيفة لشقيقه ومُعقّمات لأسرته
منحت وزارة السكن والعمران الجزائرية ، شقيق الشاب جمال بن اسماعيل الذي قتل حرقا بمنطقة تيزي وزو بعد اتهامه بالضلوع في الحرائق التي تشهدها المنطقة ، (منحت) شقيق الضحية وظيفة بديوان الترقية والتسيير العقاري بحسب ماكشفت عنه وسائل اعلام جزائرية.
وأضافت المصادر ذاتها ان وفدا من الوزارة المذكورة انتقل الى بيت الضحية لتقديم العزاء بمنطقة مليانة بولاية عين الدفلة غرب العاصمة الجزائر حيث تم منح شقيق جمال بن اسماعيل الوظيفة فيما قدمت السلطات الجزائرية مواد تعقيم من فيروس كورونا لأسرة الضحية.
وكانت مقاطع فيديو وصور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد أظهرت الطريقة البشعة لمقتل الشاب جمال بن اسماعيل في مدينة الأربعاء ناث إيراثن بمنطقة القبائل بالجزائر للاشتباه في محاولة افتعاله حرائق غابات في المنطقة،الامر الذي خلف حالة من الصدمة.
وبعد ساعات قليلة من انتشار فيديو الشاب، ردت مجموعة من الأشخاص من مدينة مليانة بولاية المدية -80 كم غرب العاصمة- على الفيديو الذي استنكره الكثيرون، مؤكدين أن الذي تم إحراقه هو ابن مدينتهم وأنه فنان موسيقي يدعى جمال بن إسماعيل، تنقل للمنطقة المتضررة (الأربعاء ناث إيراثن) لتقديم المساعدة للأهالي في إخماد النار.
2 تعليقات
شيء مؤلم والله، شخص مات وتم تعويض عائلته بوظيفة لأخيه، وبمعقمات، ياله من خبث.
انا اشك في أن نظام العسكر هو من وراء هذا الاغتيال، كما اشك انهم هم من وراء الحرائق. لأهداف خبيثة.
… وقدمت لأسرته معقمات ضد فيروس كوونا …. هههه
وصافي وكلشي ضرب الطم …. لوكان هادشي وقع في المغرب …. لوكان ناضت الحايحة …. ها حقوق الانسان … ها الفيسبوك …. ها الهاشطاgات …. إوا ينوضوا دابا هادوك صحاب حقوق الانسان اللي عندنا يتكلموا شويا يديروا غير الواجب … ولا كيعرفوا يهضروا غير فالقضايا المعروضة على القضاء عندنا …. بمنطق انصر أخاك ظالما أو مظلوما