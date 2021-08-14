“القنطرة 2021”.. مناورات عسكرية تجمع البحرية المغربية والبرتغالية بسواحل لشبونة

2021-08-14 / 6:09 مساءً
1
هبة بريس- الرباط

شاركت البحرية الملكية المغربية إلى جانب البحرية البرتغالية في المناورات السنوية “القنطرة 2021” بسواحل لشبونة بحسب ماكشف عنه منتدى “فار ماروك” الصفحة غير الرسمية المتخصصة في أخبار القوات المسلحة الملكية.

وبحسب المصدر ذاته فقد شاركت الفرقاطة “علال بن عبد الله”الى جانب الفرقاطة البرتغالية “كورتي ريال” وهي المناورات التي تأتي في اطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وتبادل الخبرات.

البحرية الملكية شاركت الاسبوع الجاري في مناورات عسكرية بحرية مع نظيرتها الباكستانية بمياه مضيق جبل طارق بحسب ماكشف عنه بلاغ صادر عن سفارة اسلام أباد بالعاصمة الرباط.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لشكر يعلن من طنجة عن وكلاء حزبه في الانتخابات المقبلة بجهة الشمال

لشكر يعلن من طنجة عن وكلاء حزبه في الانتخابات…

2021-08-14 / 9:49 مساءً
Photo of ماء العينين : إعلام البيجيدي ظل يروج بانحياز كبير لأطروحة واحدة

ماء العينين : إعلام البيجيدي ظل يروج بانحياز كبير…

2021-08-14 / 9:27 مساءً
Photo of ردا على تغريدة الدراجي.. مغودي : الصهيوني الحقيقي من جوّع الشعب الجزائري

ردا على تغريدة الدراجي.. مغودي : الصهيوني الحقيقي من…

2021-08-14 / 8:17 مساءً
Photo of الجزائر.. العسكر يعوض أسرة الشاب المقتول بوظيفة لشقيقه ومُعقّمات لأسرته

الجزائر.. العسكر يعوض أسرة الشاب المقتول بوظيفة لشقيقه ومُعقّمات…

2021-08-14 / 6:26 مساءً
Photo of حركيو وحركيات البيضاء سطات يستنجدون بالعنصر لهذا السبب

حركيو وحركيات البيضاء سطات يستنجدون بالعنصر لهذا السبب

2021-08-14 / 4:39 مساءً
Photo of انتخابات الغرفة التقليدية بوجدة.. اختفاء أعضاء ولا أخبار عنهم

انتخابات الغرفة التقليدية بوجدة.. اختفاء أعضاء ولا أخبار عنهم

2021-08-14 / 3:21 مساءً
Photo of التوفيق يحث القيمين الدينيين على الحياد في الانتخابات

التوفيق يحث القيمين الدينيين على الحياد في الانتخابات

2021-08-14 / 2:59 مساءً
Photo of الملك معزيا الحموشي: “خير عزاء في رحيل الفقيدة أنها أنجبت خلفا صالحا مثلكم”

الملك معزيا الحموشي: “خير عزاء في رحيل الفقيدة أنها…

2021-08-14 / 10:18 صباحًا
Photo of الانتخابات القادمة .. وزارة الداخلية تكشف عن ممنوعات الحملات

الانتخابات القادمة .. وزارة الداخلية تكشف عن ممنوعات الحملات

2021-08-13 / 11:30 مساءً
Photo of الصحراء.. الهندوراس تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

الصحراء.. الهندوراس تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

2021-08-13 / 9:34 مساءً

تعليق واحد

  1. نعم هذه التداريب كلها تفيد في تقوية المهارات والقدرات لافراد قواتنا المسلحة الملكية الذين اقدم لهم تحية اجلال وتقدير على التضحيات الجسام التي يقدمونها في سبيل الدفاع عن الوطن واستتباب الامن والاستقرار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق