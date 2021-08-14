“القنطرة 2021”.. مناورات عسكرية تجمع البحرية المغربية والبرتغالية بسواحل لشبونة

هبة بريس- الرباط

شاركت البحرية الملكية المغربية إلى جانب البحرية البرتغالية في المناورات السنوية “القنطرة 2021” بسواحل لشبونة بحسب ماكشف عنه منتدى “فار ماروك” الصفحة غير الرسمية المتخصصة في أخبار القوات المسلحة الملكية.

وبحسب المصدر ذاته فقد شاركت الفرقاطة “علال بن عبد الله”الى جانب الفرقاطة البرتغالية “كورتي ريال” وهي المناورات التي تأتي في اطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وتبادل الخبرات.

البحرية الملكية شاركت الاسبوع الجاري في مناورات عسكرية بحرية مع نظيرتها الباكستانية بمياه مضيق جبل طارق بحسب ماكشف عنه بلاغ صادر عن سفارة اسلام أباد بالعاصمة الرباط.

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