اندلاع حريق بغابة ضواحي شفشاون
اس.بويعقوبي - هبة بريس
اندلع حريق زوال اليوم السبت 14 غشت باحدى غابات جبل بو هاشم ، بالقرب من دوار “بعابعة”ضواحي اقليم شفشاون .
وبحسب المعطيات المتوفرة فقد اشتعلت النيران بالغابة المذكورة بالموازاة مع ارتفاع درجة الحرارة. بالمنطقة وهبوب الرياح التي زادت من اتساع رقعة النيران .
وينتظر أن تتدخل طائرات اخماد الحرائق نظرا لوعورة تضاريس المنطقة التي تصعب مأمورية رجال الاطفاء.
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علينا اتخاد الاحتياطات اللازمة من الحراىق التي تصيب الغابات خلال موسم الصيف نظرا لارتفاع درجات الحرارة كما اناشد المواطنين اجتناب استعمال كل الوساىل التي قد تسبب في اشتعال النيران وذىك للحفاظ على الثروة الغابوية التي تعد كنزا ثمينا بالنسبة لحياة الانسان فهي تلطف الجو وتنظف البيىة من التلوث وتمتص تاني اوكسيد الكاربون وتمدنا بالاكسجين وبحطب التدفىة فمزاياها كثيرة
اظن ان العسكر الجزائري هو من اضرم النار في الغابة وسنكلف المخابرات الجزائرية من اجل البحث.
الحمد لله المغرب ليس به عقليات المؤامرة التي يسبح فيها الجيش والحاشية السياسية له.