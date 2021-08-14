اندلاع حريق بغابة ضواحي شفشاون

اس.بويعقوبي - هبة بريس

اندلع حريق زوال اليوم السبت 14 غشت باحدى غابات جبل بو هاشم ، بالقرب من دوار “بعابعة”ضواحي اقليم شفشاون .

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد اشتعلت النيران بالغابة المذكورة بالموازاة مع ارتفاع درجة الحرارة. بالمنطقة وهبوب الرياح التي زادت من اتساع رقعة النيران .

وينتظر أن تتدخل طائرات اخماد الحرائق نظرا لوعورة تضاريس المنطقة التي تصعب مأمورية رجال الاطفاء.

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