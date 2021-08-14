كورونا المغرب
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تسجيل 10.240 إصابة و110 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-08-14 / 5:02 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 10.240 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 752.076 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 45.232 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.550.276 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 110 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.933، بينما تم التأكد من 8529 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 657.958.

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‫11 تعليقات

  4. يجب اغلاق الشواطئ وكذا خفض العدد بالملاهي والمنتزهات ووسائل النقل وغيرها..حتى نتغلب على الفيروس.لان التهور وعدم الوعي فهو اكثر من كورونا بذاته

  5. اللهم يارحمان يا رحيم نسالك اللطف والسلامة لعبادك وان ترفع عنا هذآ الوباء والبلاء وتهدي من يستخفف وينكر وجود هذآ الفيروس القاتل الى التعقل وأخذ الاحتياطات اللازمة منه لتفاديه والحد من انتشاره

  6. نحن لانخاف من الموت لان الموت قدر من الله وإنما للحد من تفشي العدوى بين الناس نرجوا من الله ان يحفظنا ويحفظ الجميع وهو خير الحافظين

  7. اللهم يارب الأمة الإسلامية اذهب الياس عن الأمة واشف انت الشافي الا شفاؤك شفاءلا يغادر سقما وارحم موتانا والطف بنا وارحمنا وارزقنا البصيرة والرشد في كل امر يارب

  8. كيف يعقل أن المغرب مع عملية التلقيح فهو يعرف حاليا أكبر انتكاسة وبائية في العالم اذ اخذنا بعين الاعتبار الإجراءات التي أخذت على وزير الصحة واللجنة العلمية تقديم استقالتهم هههههههه

  9. شكرآ لكل من ساهم في محاصرة الفيروس اللعين من اطر صحية وسلطات ومجتمع مدني فالف تحية وتقدير واجلال لهم .فمزيدا من الحذر لتجاوز هذه الأزمة

  10. الشفاء العاجل والتام للجميع حالياً الفيروس بدأ يهاجم نطلب السلامة وعلى الجميع التزام فالامور تندير بالخطر وعلى الحكومة اغلاق والرجوع مجددا الى الحضر الصحي المشدد

  11. المغرب من بين الدول لي أغلبية سكانهاتلقحوا بالرغم من ذالك الإصابات فاقت كل التوقعات .. عكس بعض الدول لسكانها لم يتلقحوا ولم يصل ا لحالة لي نحن فيها مثلا مصر وليبيا وغيرهم من الدول.. فدائما سؤالنا مطروح لماذا لماذا لماذا؟؟؟؟؟

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