جرسيف : الدرك يحجز سيارة تهريب ممتلئة بالخمور

ادريس محجوبي : هبة بريس

حجزت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز لمريجة صباح يوم السبت 14 غشت 2021 بمنطقة الكطارة التابعة ترابيا لجماعة المريجة، سيارة “مقاتلة” من نوع ميرسديس 280 تحمل صفائح مزورة.

وأكدت مصادر لجريدة هبة بريس ، أن السيارة التي تمكن سائقها من الفرار بعد محاصرة عناصر الدرك للمقاتلة كانت محملة بحوالي 500 وحدة من قنينات الخمور من مختلف انواعه.

وجدير بالذكر أن هذه الحملة التمشيطية للدرك الملكي بإقليم جرسيف تأتي ضمن الحملات التي تقوم بها بشكل دوري للحد من الانتشار المهول للمقاتلات ومروجي الخمور المهرب ،حيث جاءت هذه العملية بعد يوم واحد من توقيف مقاتلة أخرى أمس الجمعة واعتقال سائقها ومرافق له بالطريق الرابطة بين امسون والطريقة الوطنية جرسيف تازة،.

ولا يفوتنا بالمناسبة التنويه بالمجهودات الجبارة التي ما فتئت مصالح الدرك الملكي تقوم بها مؤخرا في هذا الميدان، والتي أبانت عن نجاعتها فيما مرة في العديد من العمليات والخطط الأمنية التي تم تنفيذها اقليميا تحت الإدارة الفعلية لقائد سرية الدرك الملكي بإقليم جرسيف.

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