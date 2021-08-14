انتخابات الغرفة التقليدية بوجدة.. اختفاء أعضاء ولا أخبار عنهم

2021-08-14 / 3:21 مساءً
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هبة بريس - وجدة

لاحديث بين الأوساط الحزبية في مدينة وجدة، خلال الأيام الأخيرة، سوى حول اختفاء 6 أعضاء من الأحزاب المرشحة للانتخابات المهنية الخاصة بالغرفة التقليدية.

وحسب مصدر موثوق، فالأعضاء الستة المنتمين لأحزاب مختلفة، اختفوا بشكل مفاجئ وانقطعت أخبارهم كما لم تشغل هواتفهم منذ أيام.

وأضاف ذات المصدر، أن اختفاء الأعضاء يرجح أنه مرتبط بانتخابات رئاسة الغرفة التقليدية بمدينة وجدة.

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تعليق واحد

  1. هده الطريقة معروفة، احد المنتخبين للرئاسة ياخدهم الى مكان بعيد يحجز هواتفهم حيت يتحمل كل المصاريف وووو. ويأتي بهم يوم انتخاب الرئيس،. وكل هدا بمقابل مالي مسبق

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