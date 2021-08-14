أحمد التوفيق

التوفيق يحث القيمين الدينيين على الحياد في الانتخابات

2021-08-14 / 2:59 مساءً
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محمد منفلوطي _هبة بريس

دعا وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية ” أحمد التوفيق”، جميع القيمين الدينيين إلى تبني منطق الحياد في المساجد خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.

ولفت التوفيق خلال مراسلته، نظر جميع القيمين الدينيين إلى وجوب تفـادي كـل مـا قـد يفهـم منـه – صـراحة أو ضمنيا قيامهم بدعاية لفائدة أو ضد أي مترشح أو هيئة سياسية أو نقابية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقـم 1.14.104 صادر في 20 مـن رجـب 1435 (20 مـاي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم.

وشدد أحمد التوفيق على ضرورة التقيد بهذه التعليمات التي يتعين السهر على تطبيقها بما يلزم من الدقة والصرامة، و إخبار الوزراة فورا بترشح أي قيم ديني للانتخابات حتى يتم إعفاؤه من مهامه.

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تعليق واحد

  1. لماذا لا تترشح أنت يا سيادة الوزير ؟؟؟
    فلربما تصبح رئيس حكومة مقبلة ….
    أضمن لك أن جميع القيمين الدينيين سيصوتون لصالحك …..

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