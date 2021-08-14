عملية التلقيح بالمغرب
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افتتاح مركز جديد للتلقيح ضد كوفيد 19 بأكادير

2021-08-14 / 2:01 مساءً
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هبة بريس

شهدت مدينة أكادير افتتاح مركز تلقيح جديد بمعهد الممرضين، قرب المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير.

وأفاد بلاغ للمديرية الجهوية للصحة لسوس ماسة أن مركز التلقيح الجديد سيفتح أبوابه في وجه العموم ابتداء من الساعة 8 ونصف صباحا إلى غاية الثامنة مساء.

وأوضح البلاغ أنه تم فتح هذا المركز الجديد من أجل تسريع عملية التلقيح الوطنية، وبلوغ المناعة الجماعية ضد جائحة كورونا.

وكانت السلطات المعنية بأكادير، قد فتحت أربعة مراكز صحية بعدة مناطق آهلة بالسكان، من بينها مركز بالحي المحمدي، ومركز تكوين الممرضين، قرب مستشفى الحسن الثاني، والمركز الذي يقدم خدمة التلقيح بملحق الحي الجامعي.

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