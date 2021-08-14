الجزائر: إخماد 43 حريقاً في 20 ولاية خلال 24 ساعة

هبة بريس - وكالات

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر اليوم السبت أنها أخمدت 43 حريقاً في 20 ولاية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الحماية المدنية في بيان إنها تواصل الجهود لإخماد 29 حريقاً آخر في 13 ولاية.

وأضاف البيان: “تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية هائلة تتمثل في 7500 عون حماية مدنية، و490 شاحنة إخماد بالإضافة إلى 3 مروحيات من المجموعة الجوية للحماية المدنية و5 مروحيات للجيش الوطني الشعبي وكذا طائرتين كنادير” مخصصتين لإخماد الحرائق.

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