رسميا… ريال مدريد يحسم الجدل بشأن انتقاله إلى الدوري الإنجليزي

2021-08-14 / 12:09 مساءً
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هبة بريس - وكالات

حسم نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي، الجدل الذي أثير مؤخرا بسبب تقارير صحفية، زعمت تركه بطولة الدوري الإسباني والانتقال للعب في الدوري الإنجليزي.

وجاء في البيان الذي أصدره ريال مدريد، اليوم السبت، أن “المعلومات التي نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو، والتي أفادت بأن نادينا يدرس الانتقال من الليغا إلى الدوري الإنجليزي، خاطئة تماما، فضلا عن كونها سخيفة ومستحيلة”.

وأضاف البيان أن “هذه المعلومات الخاطئة تهدف فقط لإزعاج نادينا مرة أخرى ويوما بعد يوم”.

وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن ريال مدريد يفكر في ترك الدوري الإسباني والذهاب للعب في الدوري الإنجليزي.

وزعمت أن مسؤولي الريال غاضبون من رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس، وذلك بسبب رفضه مشروع السوبر ليغ الذي يدعو له ريال مدريد.

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