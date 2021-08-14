القنصل العام المغربي بميلانو يترأس حفل توديع البعثة الدبلوماسية

عبد اللطيف الباز/ هبة بريس

في أجواء مفعمة بالفرحة والبهجة والسرور، وترسيخا لثقافة التكريم والإعتراف أقام القنصل العام للمملكة المغربية بميلانو حفلا بالمناسبة اعترافا وتقديرا لما أسداه موظفو طيلة توليهم المسؤولية منذ أزيد من أربع سنوات، وهي المناسبة التي أشاد من خلالها الحاضرون بالجهود التي بذلوها من أجل خدمة المغاربة المقيمين بالدائرة القنصلية التابعة لهم.

و افتتح بوزكري الريحاني القنصل العام ، كلمة أشاد فيها بالمحتفى بهم، وبالجهود التي بذلوها من أجل النهوض بالمرفق القنصلي من حيث تحسين جودة الخدمات والاستقبال والتواصل المستمر مع كل أفراد الجالية المغربية المقيمة بجهة لومبارديا، مذكرا بخدمات القرب والمبادرات التي قامت بها القنصلية العامة للمملكة المغربية بميلانو لفائدة الجالية في شتى المجالات،وعبر للحضور عن بالغ تأثره بهذا التكريم، الذي يعكس مدى الود والتقدير، اللذين طبعا التواصل المستمر بين مغاربة إيطاليا والقنصلية العامة للمملكةالمغربية بميلانو.

وأكد رشيد حاجي الموضف المسؤول عن شعبة التوتيق في كلمته أن القنصل العام بميلانو “بوزكري الريحاني” النزيه الجدي سيبقى ويظل اسماً وفعلا لن يغيب عن الأذهان ببصمته التي تركها في نفوس كل من عرفه عن قرب إداريا أو إجتماعيا للمسته التسييرية والإدارية ولما ميزه من أخلاق وعمل دؤوب.

الحفل التكريمي الذي كان ناجحا بكل المقاييس تخللته لحظات مؤثرة إمتزجت فيها الدموع ساعة توديع الرجال المخلصين الذين أدو الأمانة الملقاة على عاتقهم على أحسن ما يرام.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0