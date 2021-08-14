سحر الصديقي تعلن طلاقها :”الله هو الشاهد الوحيد على ما تحملته”

2021-08-14 / 9:23 صباحًا
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نجلاء مزيان - هبة بريس

وسط صدمة متابعيها، أعلنت الفنانة المغربية سحر الصديقي عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام، عن خبر انفصالها و زوجها المخرج منصف مالزي، مخلفة ورائها مجموعة من التساؤلات.

و نشرت الصديقي عبر خاصية ستوري بنفس المنصة تدوينة جاء فيها: ” أصدقائي إذا كنت غائبة عن شبكات التواصل الاجتماعية هذه الأيام، فذلك لأنني بعد المرض، أعاني من فترة مشحونة جدًا من الناحية العاطفية”.

وأضافت: “يؤسفني أن أعلن لكم أنني في مرحلة الطلاق، وأعصابي على آخرها، و لن أتمكن من التحدث أكثر عن الأسباب، كل ما يمكنني قوله، هو أن اللاعب لا يخرج من الملعب إلا بعد حصوله على بطاقة صفراء، ثم بطاقة حمراء”.

واختتمت قائلة: “الله هو الشاهد الوحيد على ما تحملته في صمت، شعرت أنني يجب أن أكون شفافة معكم لأشعر بالراحة من هذا العبء الثقيل”.

و الجدير بالذكر أن سحر الصديقي، تزوجت بالمخرج منصف مالزي قبل 5 سنوات، و رزقت منه بطفلة وحيدة “رزان” التي تبلغ من العمر 3 سنوات.

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تعليق واحد

  1. الله هو الوحيد الشاهد واذا قال لشيء كن فيكون ومع ذلك لم يصلح لك بيتك ولم ينصفك.ولا زلتي تؤمنين به. بالي هاد الله تيبغي الخدمة في عباده المخلصين

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