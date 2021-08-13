لفتيت يكشف الطريقة التي سيصوت بها “مغاربة الخارج” في “انتخابات 8 شتنبر”
عبدالواحد لفتيت

تصويت “مغاربة الخارج” في الإنتخابات ..لفتيت يحدد الكيفية

2021-08-13 / 11:00 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

كشف منشور لوزارة الداخلية، عن الطريقة التي سيمارس من خلال مغاربة العالم حقهم الدستوري فيما يخص التصويت في الاستحقاقات المقبلة.

ويوضح منشور لفتيت الموجه إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهيئة الناخبة والإشعار الموجه للناخبات والناخبين المغاربة، وطريقة تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة

ويقول منشور وزير الداخلية ” بإمكان كل مواطن ومواطنة مقيم بالخارج، ومقيد في اللائحة الانتخابية لجماعة أو مقاطعة، لم تسمح له ظروفه، بأن يكون حاضرا بأرض الوطن يوم الاقتراع، أن يبعث بوكالة لشخص من اختياره ليقوم مقامه بالتصويت”.

وأوضح ذات المنشور أنه” حسب المقتضيات التشريعية والقانونية المسموح بها للجالية المغربية بالتصويت في الاستحقاقات المقبلة، فإنه من اللازم على كل مواطن بالخارج، إعداد الوكالة المذكورة الخاصة بالتصويت نيابة عنه، وأن يتم ملء مطبوع خاص يوضع رهن إشارة الناخب المعني بمقر السفارة أو القنصلية التابع لها مكان إقامته ويوقع عليه هذا الأخير، ويصادق على إمضائه، في عين المكان، بعد تضمينه البيانات المتعلقة باسميه الشخصي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف، أو جواز سفره، والجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية بالتراب الوطني، والعنوان المدلى به للتقييد في اللائحة الانتخابية المذكورة، وكذا الاسم الشخصي والعائلي للشخص الممنوحة له الوكالة ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه الشخصي”.

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