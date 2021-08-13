أرسنال يستهل البريميرليغ بالسقوط أمام الوافد الجديد

هبة بريس ـ رياضة

ألحق برنتفورد الوافد الجديد إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم خسارة مفاجئة بأرسنال في مستهل الموسم 2-صفر على ملعب الأول في “غريفين بارك” الجمعة.

وافتقد أرسنال لخدمات المهاجمَين الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ والفرنسي ألكسندر لاكازيت بسبب المرض، علماً أنّ النادي اللندني كان قد اكتفى بصفقة واحدة بارزة خلال سوق الانتقالات الصيفي من خلال ضمّ المدافع الدولي الإنكليزي بن وايت مقابل 50 مليون جينه إسترليني، فيما يستمر سعيه لضمّ مهاجم قبل إغلاق السوق.

وكان مدربه الإسباني ميكل أرتيتا يطمح لتحقيق بداية جيدة بعد موسم متفاوت أنهاه الفريق اللندني في المركز الثامن ليفشل في حجز مكان له في أي من المسابقتين القاريتين

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