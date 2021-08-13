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بعد فيديو الرشوة الإنتخابية …”بيجيدي كلميم” يطالب بإسقاط لائحة “التجمع”

2021-08-13 / 10:18 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

تقدمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بكلميم، رسميا، بطنع في نتائج انتخابات صنف التجارة بالغرف المهنية، التي جرت الجمعة الماضية، والتي أفرزت فوز لائحة التجمع الوطني للأحرار، بـ6 مقاعد، رغم إدانة وكيل اللائحة، إثر انتشار فيديو يثبت توزيعه أموالا لاستمالة المرشحين.

وقال رشيد مسعودي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بكلميم في تصريح اعتمده الموقع الرسمي للحزب أن هذه الخطوة تأتي بعدما رصد الحزب عدة خروقات شابت عملية التصويت يوم الاقتراع، مطالبا بإسقاط لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في صنف التجارة.

وقال الاخير “جرى تقديم الطعن لدى المحكمة الإدارية بأكادير في شخص شاكر الله عبد القادر، وكيل لائحة “المصباح” صنف التجارة بالغرف المهنية لاستحقاقات 06 غشت 2021 ”

وكان شريط فيديو قد أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر شخصا قيل إنه مرشح التجمع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بكلميم، وهو يقوم بمحاولة رشوة المواطنين للتصويت عليه.

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