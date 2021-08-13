الصحراء.. الهندوراس تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

هبة بريس ـ الرباط

جددت الهندوراس التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية باعتبارها “حلا وحيدا للنزاع الإقليمي في إطار سيادة المغرب”.

وشددت الهندوراس في رسالة وجهها الكاتب الأول لكونغرس هذا البلد، خوسيه توماس زامبرانو مولينا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على عدم اعترافها بـ “الجمهورية الصحراوية الوهمية” منذ سنة 2014، مجددة تأكيد “دعمها مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية طبقا لقرارات الأمم المتحدة باعتبارها حلا وحيدا للنزاع الإقليمي في إطار سيادة المغرب”.

كما أعرب كونغرس الهندوراس عن “دعمه الكامل للجهود التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي وسلمي ونهائي” لهذا النزاع يمكن أن يضمن “الحكم الذاتي والوحدة الترابية” للمملكة.

وجدد كونغرس الهندوراس، أيضا، التأكيد على “إرادة شعب هندوراس تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المغرب”.

وخلص إلى أنه من خلال الكتابة الأولى للكونغرس، تم إرسال نسخة من هذه الرسالة الداعمة للمغرب إلى كتابة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للهندوراس.

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