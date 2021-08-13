المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

وسائل إعلام ألمانية تكشف حجم المعاش التقاعدي لميركل

2021-08-13 / 9:28 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أفادت وسائل إعلام ألمانية نقلا عن وكالة اتحاد دافعي الضرائب بأن المستشارة أنغيلا ميركل، ستتقاضى حوالي 15 ألف يورو شهريا معاشا تقاعديا بعد رحيلها عن السلطة.

وحسب الوكالة “يحق لميركل الحصول على معاش تقاعدي بنسبة 65% من راتب البرلماني (البالغ اليوم حوالي عشرة آلاف يورو)، إلى جانب أنها ستتقاضى معاشا آخر عن عملها مستشارة”.

لكن وفقا لتقارير إعلامية فإن “سلفها غيرهارد شرودر الذي شغل هذا المنصب 7 سنوات، يتقاضى حوالي 6.5 ألف يورو شهريا”.

وتشير الوكالة إلى أنه “منذ عام 1990 تم انتخاب ميركل بانتظام لعضوية البوندستاغ، وعملت بالتوازي مع حكومة هيلموت كول، ثم بعد فترة قصيرة في المعارضة، وتولت منصب المستشارة الفدرالية الذي قضت فيه 16 عاما”.

وستجرى انتخابات البوندستاغ في سبتمبر المقبل، وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة، في حين لم تقدم ميركل نفسها لمنصب المستشارة، لكنها لم تكشف بعد عن خططها للمستقبل، ملمحة إلى أنها “تستطيع مواصلة مسيرتها المهنية”.

ويحق لميركل بعد ترك وظيفتها الحصول على مكتب خاص بها وتوظيف مساعدين وسكرتير وسائق على نفقة الدولة.

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