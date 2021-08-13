الأرجنتين..صورة عائلية للرئيس تثير فضيحة في البلاد – صورة

2021-08-13 / 9:18 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

طالب مكتب المدعي الفدرالي الأرجنتيني بتزويده بسجل زيارات المقر الرئاسي في البلاد، وذلك بعد نشر صورة تظهر استقبال الرئيس ألبرتو فرنانديز والسيدة الأولى الضيوف أثناء الحجر الصحي.

وقال مصدر مطلع إن “النيابة طلبت قائمة بالأشخاص الذين دخلوا وخرجوا من المقر الرئاسي في تلك الفترة”.

ونشرت العديد من وسائل الإعلام الأرجنتينية صورا للاحتفال بعيد ميلاد السيدة الأولى في البلاد، تظهر 12 شخصا يقفون إلى طاولة الاحتفال دون التقيد بالتباعد الاجتماعي.

وذكرت قناة “تي إن” التلفزيونية في وقت سابق أن “الصور التقطت في المقر الرئاسي في يوليو من العام الماضي، عندما تم حظر الاجتماعات في البلاد وكان الحجر الصحي الصارم ساريا”.

ووصف رئيس مجلس الوزراء سانتياغو كافييرو الحادث بأنه “خطأ”، فيما لم يصدر تصريح رسمي بالحادث عن مكتب الرئاسة فيما أعلن نواب المعارضة أنهم يعتزمون المطالبة بـ”إقالة الرئيس”.

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