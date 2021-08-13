سيارة اسعاف

مصرع 4 أشخاص بالناظور بعد تناولهم مواد كحولية فاسدة

2021-08-13 / 8:54 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

لقي أربع أشخاص تتراوح أعمارهم بين 43 و53 سنة، صباح اليوم الجمعة،مصرعهم بالناظور، بعد تناولهم لمواد مضرة بالصحة.

وقال مصدر امني ان المستشفى المحلي بمدينة الناظور استقبل صباح اليوم الجمعة، ضحيتين من قرية بني سيدال تم نقلهما للمستشفى من طرف أفراد أسرتهما، فيما تم نقل الآخرين من أزغنغان، حيث يشتبه في احتسائهم لمشروبات ممزوجة بكحول الحريق.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بجثث الضحايا بمستودع الأموات بالمستشفى المحلي رهن إجراءات التشريح الطبي، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية وراء وفاة المعنيين بالأمر، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية تحت إشراف النيابة العامة لتحديد هوية مزودهم بهذه المواد المضرة بالصحة العامة في أفق توقيفه وتقديمه أمام العدالة. :

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مارتيل.. إيقاف 5 أشخاص وإجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

مارتيل.. إيقاف 5 أشخاص وإجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

2021-08-13 / 3:03 مساءً
Photo of ربة بيت أربعينية تنهي حياتها بتناول مادة سامة بالجديدة

ربة بيت أربعينية تنهي حياتها بتناول مادة سامة بالجديدة

2021-08-13 / 12:01 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

2021-08-13 / 9:56 صباحًا
Photo of الغرق ينهي حياة شاب في حقينة سدّ الوحدة بتاونات

الغرق ينهي حياة شاب في حقينة سدّ الوحدة بتاونات

2021-08-13 / 9:17 صباحًا
Photo of الفنيدق.. توقيف شخص بحوزته أقراص “ريفوتريل” وكمية من مخدر الشيرا

الفنيدق.. توقيف شخص بحوزته أقراص “ريفوتريل” وكمية من مخدر…

2021-08-12 / 1:20 مساءً
Photo of تازة.. مداهمة وكر الدعارة بتاهلة وإيقاف 6 أشخاص

تازة.. مداهمة وكر الدعارة بتاهلة وإيقاف 6 أشخاص

2021-08-12 / 11:08 صباحًا
Photo of حوادث السير بالمغرب تسبب في مقتل 9 أشخاص وتصيب 1983 آخرين

حوادث السير بالمغرب تسبب في مقتل 9 أشخاص وتصيب…

2021-08-11 / 8:06 مساءً
Photo of 9 قتلى و1983 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

9 قتلى و1983 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال…

2021-08-11 / 2:22 مساءً
Photo of تفاصيل حادثة مروعة خلفت قتيلين بسطات

تفاصيل حادثة مروعة خلفت قتيلين بسطات

2021-08-11 / 1:18 مساءً
Photo of سطات…مصرع شابين دهسا تحت عجلات شاحنة كبيرة

سطات…مصرع شابين دهسا تحت عجلات شاحنة كبيرة

2021-08-10 / 11:43 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق