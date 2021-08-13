مصرع 4 أشخاص بالناظور بعد تناولهم مواد كحولية فاسدة

هبة بريس ـ الرباط

لقي أربع أشخاص تتراوح أعمارهم بين 43 و53 سنة، صباح اليوم الجمعة،مصرعهم بالناظور، بعد تناولهم لمواد مضرة بالصحة.

وقال مصدر امني ان المستشفى المحلي بمدينة الناظور استقبل صباح اليوم الجمعة، ضحيتين من قرية بني سيدال تم نقلهما للمستشفى من طرف أفراد أسرتهما، فيما تم نقل الآخرين من أزغنغان، حيث يشتبه في احتسائهم لمشروبات ممزوجة بكحول الحريق.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بجثث الضحايا بمستودع الأموات بالمستشفى المحلي رهن إجراءات التشريح الطبي، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية وراء وفاة المعنيين بالأمر، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية تحت إشراف النيابة العامة لتحديد هوية مزودهم بهذه المواد المضرة بالصحة العامة في أفق توقيفه وتقديمه أمام العدالة. :

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0