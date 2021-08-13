وفاة الفنان المصري محمد جبريل

نجلاء مزيان: هبة بريس

توفي مساء أمس الخميس، الفنان المصري محمد جبريل عن عمر ناهز 76 عاما بعد أزمة صحية أصابته خلال الأسابيع الماضية.

و كشف الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية بمصر، عبر حسابه بموقع “فايسبوك”، أن تشييع جنازة الراحل سوف تكون بعد صلاة اليوم الجمعة من مسجد التوفيق بحلوان.

محمد جبريل ممثل تلفزيوني ومسرحي تخرج من كلية الزراعة، وعمل في السينما المصرية في بعض الأدوار المساعدة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

و قدم جبريل العديد من المسلسلات التلفزيونية، أشهرها “الرجل والحصان” عام 1982 1984 و”الرايا البيضاء”، و”ساكن قصادي” عام 1995 و”باب الخلق” عام 2012.

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